Sandalwood: 2400 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನನ್ನ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ 57 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ... 4600 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ! ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಕದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಈಕೆ

Famous Actress Juhi Chawla: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಚೆಲುವೆ ಇಂದು 4600 ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯಾದ 57 ವರ್ಷದ ಈಕೆ 6 ವರ್ಷ ಮದುವೆಯಾದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
Actress Juhi Chawla: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಈ ನಟಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್. ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಚೆಲುವೆ. IRS ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗಳಾದ ಇವರು 1986 ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ. ಉದ್ಯಮಿ ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಜೈ ಮೆಹ್ತಾಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಜೂಹಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ ಪತ್ನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1995 ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜೂಹಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದದ್ದು ಏಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಜೂಹಿ, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ 1995 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಮದುವೆಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಕೊನೆಗೂ ಜೂಹಿ ಕರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು.
ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ 2400 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ಮೆಹ್ತಾ ಗ್ರೂಪ್’ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 4162 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
2024ರ ಹುರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ 4600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಜೂಹಿಗೆ 57 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು 2024 ರ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ವಯಂ-ನಿರ್ಮಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.