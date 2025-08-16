Kangana Ranaut : ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮದುವೆ.. ಗರ್ಭಪಾತ, ಲಿವ್ಇನ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಫೇಮಸ್ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಹೌದು. ಸಂಸದೆಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮದುವೆ.. ಗರ್ಭಪಾತ, ಲಿವ್ಇನ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಕೊಳಕು ಎಂದರೆ ಅದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷರು ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿಹೋಗಬಲ್ಲರು ಎಂದರು.
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಲಿವ್ ಇನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರೆ, ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಎಂದರು.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಗನಾ, ‘ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಮದುವೆ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮದುವೆ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿದೆ ಎಂದರು.