ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

Karishma Kapoor: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ. ಇವರ ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಂಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಥಕಥೈ ಕುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಿಡೀರ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಈಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ, ಇಂದಿಗೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆ 
ಹಾಟ್ ಬೇಬಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರಳ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಕರೀಶ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಹಸಿಬಿಸಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮೈಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಇದ್ದಕಿದ್ದಂತೆ ಆಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟರು.

90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೋಹಕ ನಗು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಮಾಟದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದವರು ಕರೀಶ್ಮಾ ಕಪೂರ್. 

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತಿತರ ಜೊತೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಜೊತೆ ಕರೀಶ್ಮಾ ತೆರೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

90ರ ಬಳಿಕ ಗ್ಲಾಮರ್ ನಾಯಕಿಯರ ದಂಡು ದಂಡೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮೇಣ ಕರೀಶ್ಮಾ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗತೊಡಗಿದರು. 2002ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗಂಗೊ ಬಾಯ್' ಕರೀಶ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿತ್ತು. 

ಕರೀಶ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾರ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದೇ ವಿವಾದವಾಗಲಿ ಕೇಳಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಡ್ರಾಮಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

1970ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಕರೀಶ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ‘ಸನಮ್ ಬೇವಫಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಬಂದ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜುರ್ಮಾನ, ಪಾಂಡವ್, ಅಮಾನತ್, ಕೂಲಿ ನಂ 1,   ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಕರೀಶ್ಮಾ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿಯಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು.

