Actress kasthuri shankar Comments: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಕಿರುಕುಳ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು.
ಕೆಲಕಾಲ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್, ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಬ್ಯುಸಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಸ್ತೂರಿಯವರ ಸ್ವಭಾವ. ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.. ಏಕೆಂದರೇ ನಾನು ಅವರ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ನಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟಿಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇದು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ..
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕಳ ನಡುವೆಯೂ ಇದೇ ಮಾತು.. ಅದರಂತೆ ನನಗೂ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡ.. ಆದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಎಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.