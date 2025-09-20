ʼ60 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ಇದೆ.. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Famous Actress Sensational Comment: ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು, ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ವೈಟ್ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆಳೆದುಬಂದಿವೆ.
ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ-ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವರು ಅವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆರೋಪಿಸಲು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ತಾರೆಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಇದ್ದರೇ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ 1991 ರಲ್ಲಿ 'ಆತಾ ಉನ್ ಕೊಯಿಲೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮೂರುವರೆ ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸ್ತೂರಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು..
ಬಳಿಕ ಸಿರೀಯಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಇಂಟಿಂಟಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಸಿರೀಯಲ್ ಮೂಲಕ ಕಸ್ತೂರಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್, 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಹಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡಿದ್ದ ಭಯಾನಕ ವದಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ʼತಮಿಳುನಾಡಿನ 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು.. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಆಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳು ಏಕೆಂದರೇ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ..
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರೀ ವದಂತಿ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.. ಆದರೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಈ ಗಾಸಿಪ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಯಭೀತರಾಗಿ, ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರು..ʼ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ 60 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.