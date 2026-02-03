ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು! ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈಕೆಯ ಮಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ, ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ರಾಧಾ ರಮಣ' ಹಾಗೂ 'ಗಾಂಧಾರಿ' ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಾವ್ಯ 'ಬಕಾಸುರ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆ ಜಗಳ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ರಂಪಾಟವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಓರಗಿತ್ತಿ ಪ್ರೇಮಾ ವಿರುದ್ದ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾವ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಇದೇ ಮನೆಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಅವರ ತಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಂತಹ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾವ, ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಪತಿಯ ತಂದೆ ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ.
ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾವ ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ, ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳವರು, ಈ ಮುಂದೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅವರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು, 2015ರ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.
2015ರಲ್ಲಿ ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
2015ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಂ ರೇವಣ್ಣ.10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 199 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.