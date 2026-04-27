ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ : ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್.. ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ

Kavya Gowda : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರು ಸದ್ಯ ಸುಂದರ ಗ್ರೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿಯ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಗುಮ್ಮಟಗಳ ನಡುವೆ ಅವರು ಅಕ್ಕ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳ ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಸಿಯಾ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾವ್ಯ, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಸಹೋದರಿಯರು ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಕೇವಲ ನಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಡಿಸೈನರ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ತರಬೇತುದಾರರೂ ಹೌದು. ಇತ್ತ ಅಕ್ಕ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಖ್ಯಾತ ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಸೈನರ್. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ದ್ವೀಪವು ತನ್ನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವ್ಯೂಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಈ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ, ಅಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
