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ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!... ಅನುಪಮಾ ಅಲ್ಲಾವೇ ಅಲ್ಲಾ ನೀನು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ನಾಯಕಿ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 07, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:26 PM IST

Krishi Thapanda: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಸದಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

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ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರು ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಖ್‌ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾದರು.   

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ನಾನು ನೋವಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೋರಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವುಕಳಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.  

ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ನಟಿ3/6

ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ನಟಿ

ಈಗ ನಾನು ದು:ಖವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕುವುದನನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹಾರ್ಟ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗಿರುವ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನರ ಸಹಕರಿಸಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

Actress kavya gowda supports krishi thapanda4/6

ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಬೆಂಬಲ

ಅವರೇ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರು ಕೃಷಿತಾಪಂಡ ಅವರ ನೋವಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದಾರೆ. ಕೃಷಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.   

Actress kavya gowda supports krishi thapanda5/6

ಹೀಲಿಂಗ್‌ ಎನ್ನುವುದು ತಕ್ಷಣ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜಯೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದರೂ ಕೇಳೋಕೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಯಿ ರಾಮ್‌ ಎಂದು ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.   

Actress kavya gowda supports krishi thapanda6/6

ಸದ್ಯ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೃಷಿತಾಪಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

TAGS:
Krishi Thapanda
Krishi Thapanda Kavya gowda
kavya gowda supports krishi thapanda
ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ
ಕೃಷಿತಾಪಂಡ

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