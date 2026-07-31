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ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್‌ ಹಾಗೂ Yash ಬಗ್ಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟು!..

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 31, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:14 PM IST

 actress kiara advani clarifies bold look:  ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಈಗ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾಯಕಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.   

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ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟಗಳು, ಟೀಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಡುಗಳಿಂದ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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"ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ರೀತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನೂ ಬಯಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.   

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ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.   

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್‌ 5/6

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್‌

ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಶ್‌ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.   

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ಕಿಯಾರ ಮುಂದುವರದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ತೋರಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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