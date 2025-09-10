ʻನಾನು ಆತನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿರುಕಳ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.. ಬೇಡವೆಂದರೂ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದʼ : ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌

Actress Kushboo : ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಸದ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ಕರಾಳ ಘಟನೆಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರಾಳ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಲು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 8 ರಿಂದ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎನ್ಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್ ತಮ್ಮ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖುಷ್ಬೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2010ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಅವರು 2014 ರವರೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು, ನಂತರ 2014 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು.