ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಕಿರುತೆರೆ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ!.. ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಕಪಲ್ಸ್

lavanya and shashi couple: ಲಾವಣ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಜೋಡಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಶೈನ್ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾವಣ್ಯ ಭಾರಾಧ್ವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶಶಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಲರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು 'ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು,' 'ದಾಸ ಪುರಂದರ', 'ರಾಜಾ ರಾಣಿ' 'ಸಂಘರ್ಷ' ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ನಟ ಶಶಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು 'ರಾಜಾ ರಾಣಿ', 'ಅಮೃತಧಾರೆ' ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ನಗು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನಗಳನ್ನ ತುಲುಪಿರುವ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶಶಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ಭಾರಧ್ವಾಜ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಮಗುವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.