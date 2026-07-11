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1 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಗ್ನೆಂಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೆ : ನಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Written ByKrishna N K
Published: Jul 11, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:26 PM IST

Actress Lavanya Bhardwaj : 'ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು' ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ಭಾರಧ್ವಾಜ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 

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ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ : ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಾವಣ್ಯ, "ನಾನು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪತಿ ಶಶಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಮರುದಿನವೇ ಕಾದಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್: ಮರುದಿನವೇ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಒಂದೆಡೆ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂತೋಷ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಕಾಲ್‌ : ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಶಶಿ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಟಿಕ್ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಲಾವಣ್ಯ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೈ ನಡುಗುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಓಡಿಬಂದ ಪತಿ ಶಶಿ ಹೆಗ್ಡೆ : ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿ ಶಶಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ, "ಮೊದಲು ಭಯವಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಓಡಿಬಂದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಅಪಾರ ಆನಂದವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು" ಎಂದು ಅಂದಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.   

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ಮಗುವಿನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ದಂಪತಿ ಸಜ್ಜು : "ಶಶಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾ?' ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಓಕೆ ಎಂದ ನಂತರವೇ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡೆವು. ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ ಅಂದ ಮರುದಿನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕರು.   

TAGS:
Lavanya Bharadwaj
Illu Illaalu Pillalu
lavanya
Illu Illaalu Pillalu Lavanya

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