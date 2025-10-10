ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಲೀಲಾ ಚಿತ್ನಿಸ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಕ್ಸ್ ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡವರು.
1909ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಧಾರವಾಡದ ಮರಾಠಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲೀಲಾ ಚಿತ್ನಿಸ್, ತಂದೆಯಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದರು. ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು 'ನಾಟ್ಯ ಮನ್ವಂತರ್' ಎಂಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ತದನಂತರ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೆಪರ್ಟರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅವರು, 1934ರಲ್ಲಿ 'ಉಸ್ನಾ ನವ್ರಾ' ಮತ್ತು 'ಉದ್ಯಚಾ ಸಂಸಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಲೀಲಾ, 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚಳವಳಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಡಾ. ಗಜಾನನ್ ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ನಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.
ಪ್ರಭಾತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ರಂಜಿತ್ ಮೂವಿಟೋನ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಟಾಕೀಸ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವರು, 1939ರ 'ಕಂಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಪೂಜಾರಿಯ ಮಗಳಾಗಿ, ಜಮೀನ್ದಾರನ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. 'ಆಜಾದ್' (1940), 'ಬಂಧನ್' (1940), ಮತ್ತು 'ಝೂಲಾ' (1941) ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಲೀಲಾ, ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿಯವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಬಾಂಬೆ ಟಾಕೀಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾದರು. 1941ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರು, ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯಾದರು