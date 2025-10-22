CM ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ.. 7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress Leena Chandavarkar: ಲೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ 1950 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. 1968 ರಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನ್ ಕಾ ಮೀತ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಜೀತೇಂದ್ರ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಜೋಲಿ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಕಿ ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತು ಬಿದಾಯಿಯಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಅವರು ೧೯೭೦ ರಿಂದ ೧೯೮೦ ರವರೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯಾದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಗೋವಾದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬಂಡೋಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ಅವರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಲೀನಾ ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
ಲೀನಾ ೧೯೮೦ ರಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ೧೯೮೭ ರಲ್ಲಿ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ನಿಧನರಾದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯಾದ ಲೀನಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿದ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನವು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.