ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಪ್ಸರೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್.. ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಈಕೆ!

Actress Mahira khan: ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಟಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಇಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಮಹಿರಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು..
ನಟಿ ಮಹಿರಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಿರೀಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಬಲದಿಂದ ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಮಹಿರಾ ಖಾನ್.. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾ ಖಾನ್ 2017 ರ ರಯೀಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು..
ಮಹಿರಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಮ್ಸಾಫರ್, ಸದ್ಕೆ ತುಮ್ಹಾರೆ, ಬಿನ್ ರಾಯ್, ನಿಯಾತ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.