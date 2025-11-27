ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

malaika arora with harsh mehta: ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ಮೆಹ್ತಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೊಸ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ, ಮಲೈಕಾ ಹರ್ಷ್ ಮೆಹ್ತಾ ಎಂಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ರಿಕ್ ಇಗ್ಲೇಷಿಯಸ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ನಡುವೆ 17 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ.
33 ವರ್ಷದ ಹರ್ಷ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಟಿ ಮಲೈಕಾಗೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ.. ಇವರು ನವೆಂಬರ್ 26 ರ ಬುಧವಾರ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಬಾರಿ ಹರ್ಷ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗದೇ.. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಮಲೈಕಾ ಮೊದಲು ಕಾರನ್ನು ಹತ್ತಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ, ಹರ್ಷ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾರನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮಲೈಕಾ ಅಥವಾ ಹರ್ಷ್ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಮಲೈಕಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ನಟ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹಗಿ, 2017 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅರ್ಬಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.