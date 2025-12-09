ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ತಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಈ ಸುಂದರಿ

Actress Mallika Sherawat: ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂಟಿ!
ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಲು ಯುವತಿಯರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ತಾನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಈ ಸೆ*ಕ್ಸಿ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಆನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಅವರು ತಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ನಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ಬಿಕನಿ ತೊಡಲು, ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಮಾಡಲು ಸೈ ಎಂದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್!
ಈ ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮಾದಕ ನೋಟಕ್ಕೆ, ಮೈಮಾಟದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ನಂತರ ಇತರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದರು. ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಆಗೀಗ ಬಿಕಿನಿ ತೊಟ್ಟ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಾದಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಪೈಲಟ್ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೆಕ್ಸಿ ಅವತಾರಗಳಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.