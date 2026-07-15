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ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ!.. ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 15, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:31 PM IST

Actress manasa manohar: ನನಗೆ ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡವೆಂದು ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

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ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಳಿಸಿದ ನಟಿ ಮಾನಸಾ ಮನೋಹರ್‌ ಅವರು ತಾಯ್ತನದ ಸಂಭ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಮಾನಸಾ ಮನೋಹರ್‌ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಹಳೆಯ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಲುಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

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ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಸೂಸೈಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೆಶರ್‌ನಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಡವೇ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

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ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದಿದ್ದರ ಬಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ವರ್ಕ್‌ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಥಾಟ್‌ ಪ್ರಾಸಸ್‌ ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ನಟಿ ಮಾನಸಾ ಮನೋಹರ್‌ 5/5

ನಟಿ ಮಾನಸಾ ಮನೋಹರ್‌

 ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಕಹಿ ನೆನೆಪು ಮರೆತು ಈಗ ಪ್ರೀತಮ್‌ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಮಾನಸಾ ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪತಿ ಪ್ರೀತಮ್‌ ಅವರನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ Soulmet ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ನನ್ನಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ..ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ 100ಕ್ಕೆ 98 ಪರ್ಸೆಂಟ್‌ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತರಹ ಇದ್ದೇವೆ.   

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ಮಾನಸಾ ಮನೋಹರ್‌ ಎರಡನೇ ಪತಿ
ಮಾನಸಾ ಮನೋಹರ್‌ ಕುಟುಂಬ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೀಲು
ಮಾನಸಾ ಮನೋಹರ್‌ ಸಂದರ್ಶನ

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