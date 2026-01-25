ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?

Famous Actress Affairs: ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಫೇರ್, ಲವ್, ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿಯ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ಬದುಕು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಒಬ್ಬರು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ನಾಯಕಿ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಸುಂದರಿಗೆ 53 ವರ್ಷ, ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು 12 ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಂತರ ನಟಿ ನೇಪಾಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ದಹಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಆದರೆ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಈ ಬಹು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿರುವ ಈ ನಟಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ
ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಮುಶ್ರಾನ್, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಡಿಜೆ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇದ್ದರು.