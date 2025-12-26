ನಟಿ ಮೀನಾ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಸುಂದರಿ..

Meena Daughter: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ಸುಂದರ ನಟಿ ಮೀನಾ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾದರು, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಎದುರು ನಟಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಈಗ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ನೈನಿಕಾ ಅವರ ಸರದಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನೈನಿಕಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ 'ಥೇರಿ' (ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ನೈನಿಕಾಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಆದರೆ, ಹೊರಬಂದಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೈನಿಕಾಳನ್ನು ನೋಡಿದರೇ, "ಅವಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡವಳಾ?" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನೈನಿಕಾ, ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾಳಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮೀನಾ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೈನಿಕಾಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನಗು ನಿಖರವಾಗಿ ಅವಳ ತಾಯಿ ಮೀನಾಳಂತೆಯೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೈನಿಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನಾ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ನೈನಿಕಾ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟಾಲಿವುಡ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪತಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ನಿಧನದ ನಂತರ ಮೀನಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ, ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಮೀನಾ ಅವರು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತಾರೆಯಾದಂತೆಯೇ, ನೈನಿಕಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.