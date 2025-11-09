Meena Sagar reveals : ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮೀನಾ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಎದುರು ನಟಿಸಿದರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿದೆ.
2022 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ನಿಧನರಾದರು. ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಮಗಳ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮೀನಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದಲೂ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಊಟ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನನಗೆ ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೀನಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಮೀನಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತಾರೆಯರು ಆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ನನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು, 'ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಡೇಟ್ಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ದುಃಖ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ ಎಂದು ಮೀನಾ ತಿಳಿಸಿದರು.