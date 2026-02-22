ಮೀನಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ..! ಓರ್ವ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.. ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಕೊನೆಗೂ ವಿವಾಹ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ

Meena Second Marriage : ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಯುವ ನಟಿಯರ ನಡುವೆಯೂ ಮೀನಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಜೊತೆ ಮೀನಾ ನಟಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಯುವ ನಟಿಯರ ಹಾವಳಿ ನಡುವೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಮೀನಾ, 'ದೃಶ್ಯಂ' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೀನಾ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು..
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ, ನನಗೆ ಒರ್ವ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಮಾತನಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೀನಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೆಯಬಹುದಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು ನಟಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತನಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.. ಅನಗತ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಲು ತಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹರಡುವವರು ಮುಂದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೀನಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು... ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸಂದರ್ಶನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೀನಾ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ತಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಹೊರಗಿನವರು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ, ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವುದ ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ಮೀನಾ 2009 ರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ನೈನಿಕಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. 'ಥೇರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈನಿಕಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 2022 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ದುರಂತದ ನಂತರ, ಮೀನಾ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು.