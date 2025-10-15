English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
49ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾದ ನಟಿ ಮೀನಾ? ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಜೊತೆ ಹಸೆಮನೆ ಏರಲು ಸಿದ್ದವಾದ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

actress Meena: 49ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿ ಮೀನಾ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಈಗ ಮರುಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 
actress Meena: 49ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೀನಾ ಮರುಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೀನಾ, ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೃಶ್ಯಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೀನಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರುಪೇರುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅವರ ಪತಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿ. ಆ ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹರಿದಾಡಿದವು.  

ಆದರೆ ಮೀನಾ ಸ್ವತಃ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, “ಈವರೆಗೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

49ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಟಿ ಈಗಲೂ ಚುರುಕಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳು ಸಹ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿ ವಲಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಕುರಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.  

ಅಂತೆಯೇ, ಮೀನಾ ಮರುಮದುವೆಯ ವಿಷಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವದಂತಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರಿಂದಲೇ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.  

