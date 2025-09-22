ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಈ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!? ಅಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಈಕೆ

Bigg Boss Kannada new season contestants: ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಈ ಫೇಮಸ್ ನಟಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯು ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಇನ್ನೇನೂ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರುವಾಗುವ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಹೆಸರು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"Guys I am not goig to Bigg Boss.. Please Stop Spreading" ಎಂದು ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಲದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.