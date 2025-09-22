English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಈ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿ ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!? ಅಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಈಕೆ

Bigg Boss Kannada new season contestants: ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಈ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
1 /6

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯು ಜೋರಾಗಿದೆ. 

2 /6

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಇನ್ನೇನೂ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶುರುವಾಗುವ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್‌ ಹೆಸರು ಸಹ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

3 /6

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿರುವ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

4 /6

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್‌ನ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

5 /6

"Guys I am not goig to Bigg Boss.. Please Stop Spreading" ಎಂದು ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

6 /6

ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಲದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

