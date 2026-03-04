English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈಕೆ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..! ಅಂದು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಇಂದು ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

Guess this Actress : ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ಸಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಈಕೆ ಸಖತ್‌ ಬೇಡಿಕೆ..
ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ನಾಯಕಿ ಕೂಡ ಡಬ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಕಡಿಮೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮೃಣಾಲಿನಿ ರವಿ.. ನಟಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ವರುಣ್ ತೇಜ್ ನಟಿಸಿದ ಗದ್ದಲಕೊಂಡ ಗಣೇಶ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಗದ್ದಲಕೊಂಡ ಗಣೇಶ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಜ್ಜಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು.

ಈ ನಟಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಸರಣಿ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬಂದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಡಬ್ಸ್‌ಮ್ಯಾಶ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೃಣಾಲಿನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.

ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೃಣಾಲಿನಿ ರವಿ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್‌ಗಳು ಬಂದವು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, "ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಾಮಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲುಡು", "ಮಾಯಾ ಮಶ್ಚೇಂದ್ರ", "ಲವ್ ಗುರು" ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಎನಿಮಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಕೋಬ್ರಾದಂತಹ ಕ್ರೇಜಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

