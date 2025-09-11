ʼಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.. ಅತ್ತರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress about her movie scene: 90 ರ ದಶಕದ ಟಾಪ್ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ನಟಿ ಮೋಹಿನಿ, ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೆಲವು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಿನಿ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಆದಿತ್ಯ 69' ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಹಿಟ್ಲರ್' ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು.
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೋಹಿನಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ನೋವಿನ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಕಣ್ಮಣಿ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಕೆ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರು ಈಜುಕೊಳದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ ಧರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈಜುಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ.. ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಭಾರವಾದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮೋಹಿನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಟಿ ಮೋಹಿನಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಮುತ್ತು' ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವರ 'ಸೂರ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣನ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯಾರೋ ನನಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿತು.. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟಪಡದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋಹಿನಿಯ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.