7 ಬಾರಿ ಸಾಯುವ ನಿರ್ಧಾರ, ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ.! "ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ" ನಟಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀನಾಯ

Actress Mohini reveals : 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಹಲವಾರು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಸುಂದರಿ ಮಾಟಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು..
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಯುವ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸದಾ ನಗು ಮುಖದ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ನೋವಿನ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಇತ್ತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಈ ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಮೇಲೆ ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಬಲಪ್ರಯೋಗವೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, 1992 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಭಿನಯದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಮೋಹಿನಿ... ಇವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಕಟನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮೋಹಿನಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು... ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸುಖವಾಗಿದ್ದ ಸುಂದರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಳು. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ನೋವು, ಏಕೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಏಕೆ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವರನ್ನು ಕಾಡಿತ್ತು. ಸತತವಾಗಿ ಏಳು ಬಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು..
ಹೌದು.. ನಟಿ ಮೋಹಿನಿ ಹೇಳುವಂತೆ.. ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಗೆ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಪತಿ ಭರತ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಟಮಂತ್ರ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಅಂತ ಬಲವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೋಹಿನಿ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು 2006 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಆ ನರಕದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿತು ಎಂದು ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮೋಹಿನಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2008 ರಲ್ಲಿ 'ಇನ್ನತ್ತೆ ಚಿಂತಾ ಸಾಹಿಬ್' ಮತ್ತು 2011 ರಲ್ಲಿ 'ಕಲೆಕ್ಟರ್' ನಂತಹ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸುಂದರಿ 'ಕಾದಲ್ ಪಗಡೈ' ಮತ್ತು 'ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ' ನಂತಹ ಕೆಲವು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1999 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಮೋಹಿನಿಯವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.