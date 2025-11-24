ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!

Monica Bedi: ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮೂಲಕ ಆ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು.
ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋನಿಕಾ ಬೇಡಿ. ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಬ್ಬೇವಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು 1979 ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಡ್ರಾಮೆನ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಶಿವಯ್ಯ, ಸೊಗ್ಗಡಿ ಪೆಲ್ಲಂ, ಸರ್ಕಸ್ ಸತ್ತಿಪಂಡು, ಚೂಡಾನಾನಿ ನೂಲಿ (1998) ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುರಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2002 ರಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಬು ಸಲೇಂ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ದರೋಡೆಕೋರನೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.
2006 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಕಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿತು. ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಮೋನಿಕಾ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೋನಿಕಾ ಬೇಡಿ ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಯುವತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.