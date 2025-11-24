English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!

ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಆಳಿದವನ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಕೆ!

Monica Bedi: ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
 
1 /7

2 /7

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮೂಲಕ ಆ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು.   

3 /7

ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋನಿಕಾ ಬೇಡಿ. ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಹೋಶಿಯಾರ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಬ್ಬೇವಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು 1979 ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಡ್ರಾಮೆನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.   

4 /7

ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಶಿವಯ್ಯ, ಸೊಗ್ಗಡಿ ಪೆಲ್ಲಂ, ಸರ್ಕಸ್ ಸತ್ತಿಪಂಡು, ಚೂಡಾನಾನಿ ನೂಲಿ (1998) ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುರಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.  

5 /7

ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2002 ರಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಬು ಸಲೇಂ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ದರೋಡೆಕೋರನೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.   

6 /7

2006 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಕಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿತು. ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡರು.   

7 /7

ಮೋನಿಕಾ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೋನಿಕಾ ಬೇಡಿ ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಯುವತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

Monica Bedi monica bedi movies Tollywood Movies Movie news

Next Gallery

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಈ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ