3 ವಿವಾಹಿತ ನಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿ..

Famous Actress real life: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಯೌವನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
 
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗಬಹುದು.. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಸುತ್ತ ಹಲವು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು ಸುತ್ತಿದವು.. ನಂತರ ಆ ನಟಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.   

ಇವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.  90 ಮತ್ತು 2000 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದ, ಇವರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ.. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಗ್ಮಾ. ಇವರು ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗ್ಮಾ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ. ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

ನಗ್ಮಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಅವರು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ತಮಿಳು ಜನರನ್ನು ಅವರು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಗ್ಮಾ ಯಂಗ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಮ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

ನಗ್ಮಾ-ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು.. ಏಕೆಂದರೇ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.  

ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗಂಗೂಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ನಟಿ ನಗ್ಮಾ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಹ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು..  ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ, ನಗ್ಮಾ-ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.   

ನಗ್ಮಾ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ನಟ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೂ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು.. ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ನಗ್ಮಾ ಮನೋದ್ ತಿವಾರಿ ಎಂಬ ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು.   

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ZEE KANNADA NEWS ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.  

