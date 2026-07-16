/45 ರಿಂದ 25 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ನಮಿತಾ..! ಫೋಟೋಸ್‌ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್‌ ಅಂತ ತಿರುಗುತ್ತೆ...

Actress Namitha Transformation : ನೀಲಕಂಠ, ಇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ನಮಿತಾ ಇದೀಗ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ವಯಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಅಂತಿದಾರೆ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದವರು...
ಗುರುತು ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ 'ನೀಲಕಂಠ' ನಾಯಕಿ : ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಭಿನಯದ 'ನೀಲಕಂಠ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ನಮಿತಾ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ದಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಈಗ ಸಖತ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ವೀನ್ : ತಮ್ಮ ದೇಹಸಿರಿಯಿಂದಲೇ ಸೌತ್ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ನಮಿತಾ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಇಂದ್ರ'ನ ಜೊತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ : ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಮಿತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ 'ನೀಲಕಂಠ' ಮತ್ತು 'ಹೂ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಇಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದ ನಮಿತಾ : 2011ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ನಮಿತಾ ಐ ಲವ್ ಯು' ಹಾಗೂ 2013ರ 'ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಮಿತಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರದ ನಮಿತಾ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಿತಾ ಹವಾ : ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನಂತೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಿತಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.