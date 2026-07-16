Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /45 ರಿಂದ 25 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ನಮಿತಾ..! ಫೋಟೋಸ್‌ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್‌ ಅಂತ ತಿರುಗುತ್ತೆ...

45 ರಿಂದ 25 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ನಮಿತಾ..! ಫೋಟೋಸ್‌ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್‌ ಅಂತ ತಿರುಗುತ್ತೆ...

Written ByKrishna N K
Published: Jul 16, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:01 PM IST

Actress Namitha Transformation : ನೀಲಕಂಠ, ಇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹಾರ್ಟ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ನಮಿತಾ ಇದೀಗ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ವಯಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಅಂತಿದಾರೆ ಫೋಟೋಸ್‌ ನೋಡಿದವರು...

1/5

ಗುರುತು ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ 'ನೀಲಕಂಠ' ನಾಯಕಿ : ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಭಿನಯದ 'ನೀಲಕಂಠ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ನಮಿತಾ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ದಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಈಗ ಸಖತ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2/5

ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ವೀನ್ : ತಮ್ಮ ದೇಹಸಿರಿಯಿಂದಲೇ ಸೌತ್ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ನಮಿತಾ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

3/5

'ಇಂದ್ರ'ನ ಜೊತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ : ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಮಿತಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ 'ನೀಲಕಂಠ' ಮತ್ತು 'ಹೂ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಇಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು.

4/5

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದ ನಮಿತಾ : 2011ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ನಮಿತಾ ಐ ಲವ್ ಯು' ಹಾಗೂ 2013ರ 'ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಮಿತಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರದ ನಮಿತಾ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

5/5

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಿತಾ ಹವಾ : ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನಂತೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಿತಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGS:
Actress Namitha
actress namita
Namithaaa Vankawala
Namitha latest Look
Neelakanta actress Namitha New Look

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರಹಸ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ನಕಲಿ ನೋಟು ಮುದ್ರಣ : 7 ಮಂದಿ ಖೋಟಾ ನೋಟು ದಂಧೆಕೋರರ ಅರೆಸ್ಟ್!
Mangalore News27 min ago
2
Litchi juice35 min ago
3
White Hair52 min ago
4
BC Road girl murder53 min ago
5
Karnataka cabinet expansion1 hr ago