ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ಕಾರಿನೊಳಗಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ..

toxic movie teaser : ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ ಬ್ಯೂಟಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಡುಗಾಟ ಶುರು ಆಗಿದೆ..ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
 
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌.. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ದೆ ಹವಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ..ಹೌದು ಇಂದು ರಾ    ಕಿಬಾಯ್‌ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಟೀಸರೇ ಹೇಗೆ ಇರುವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ಹೇಗೆ ಇರ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. 

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಬ್ಬೊಬರದೇ ಲುಕ್‌ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೇಗೆ ಇರುಬಹದು ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಾಸಿಟಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು..ಆದ್ರೀಗ ಟೀಸರ್‌ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌ ಇದೆ.ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಹೆಸರನ್ನ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಫಾನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

ಇದೇಲ್ಲಾ ಇರಲಿ ಸದ್ಯ ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ.   

ಯೆಸ್‌.. ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಉಕ್ರೇಸ್‌ ಅಮೆರಿಕಾನ್‌ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ನಟಿ ನಟಾಲಿಯಾ ಬರ್ನ್  ಇವರು ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ, ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಾಲಿಯಾ ಬರ್ನ್ ‘7ಹೆವೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಾಲಿಯಾ ಬರ್ನ್ ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್-ಅಮೆರಿಕನ್ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ಈಕೆ ಯಾರೆಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.    

 ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ದಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ' ಮತ್ತು 'ದಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ' ಸದಸ್ಯೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರವೇನು ಅನ್ನೂ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸದ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ನಟನೆಯನ್ನ ಕಣ್ಮುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

