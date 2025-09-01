English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಾಣೋದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಆದ್ರೂ ಬಳಸೋದು ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು! ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Nayanthara: ಸೌತ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
 
1 /10

Nayanthara:ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ನಟಿ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

2 /10

ನಯನತಾರಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

3 /10

ನಟಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇದೆ.   

4 /10

ನಯನತಾರಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ನಟಿ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.  

5 /10

ಕಾರು ಜೆಟ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಬಳಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಸಹ ಇದೆ.   

6 /10

ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಬಳಿ ಪ್ರಾಡಾ ಎಂಬ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಈ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆ ರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.  

7 /10

ನಯನತಾರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.  

8 /10

ನಟಿ ನಯನತಾರಾ, ಅವರ ರೆಡ್‌ ಪ್ರಾಡಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆಯೇ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಟಿಯ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿವೆ ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

9 /10

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.  

10 /10

ಸೌತ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿರುವ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ, ₹183 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿ ಇದೆ.   

Nayanthara Nayanthara's Handbag Cost Nayanthara Life Style Shruti Haasan ನಯನತಾರಾ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್

Next Gallery

ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ