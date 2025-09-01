Nayanthara: ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Nayanthara:ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ನಟಿ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇದೆ.
ನಯನತಾರಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ನಟಿ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಕಾರು ಜೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಬಳಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ.
ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಬಳಿ ಪ್ರಾಡಾ ಎಂಬ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಈ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ನ ಬೆಲೆ ರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.
ನಯನತಾರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ನಟಿ ನಯನತಾರಾ, ಅವರ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಡಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಬೆಲೆಯೇ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಟಿಯ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿವೆ ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ, ₹183 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿ ಇದೆ.