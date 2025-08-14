"ನನಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಆತನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲ್ಲ".. ಬೇಡ ಅಂತಾ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ತಿರ್ಸಕರಿಸಿದ್ದು ಯಾರ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಾ?

Actress Nayantara: ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Actress Nayantara:ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಾಯಕಿ ನಯನತಾರಾ. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ನಟಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಿರಿಯ ಸುಂದರಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರಣಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ 100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸರವಣನ್. ನಯನತಾರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಾಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರವಣನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಯನತಾರಾ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ನಯನತಾರಾ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಬಾಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಆಗಾಗ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರು ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅದೇ ಕಾರು ಒಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಅದು ದಂತಕಥೆ ಸರವಣನ್ ಅವರ ಕಾರು. ಅವರು ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಾಯಕ ಸರವಣನ್ ಅವರ ಮೂಲಗಳು ನಯನತಾರಾ ಅವರ ನಿಯಮಿತ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ 100 ಕೋಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, "ನನಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಬಂದರೂ ನಾನು ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ "ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.