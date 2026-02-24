English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಾಡೋದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಈ ಗಂಡಸರು ಆ ತರಹದ ಹುಡುಗಿನೇ ಬೇಕಂತಾರೆ..! ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Reveals : ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಪುರುಷರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವು ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಏನೆಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲೂ ಸಹ ನಟಿಯರು ಬೇಕು ಬೇಕಂತಲೇ ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪೈಕಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ..

ಹೌದು.. ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ನಟಿ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು..

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನೀನಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪುರುಷರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕನ್ಯತ್ವ ಇರೋ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.. 

ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀನಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೇರಗು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲ ಪುರುಷರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. 63 ರ ನಟಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ..

