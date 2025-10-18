ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿ.. ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಹತ್ತಿರದವರಿಂದಲೇ ಸಲಹೆ! ಬೇಸತ್ತ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

Actress Neena Gupta: ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಿವಾಹಿತ ತಾಯಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅವರು. ನೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ 'ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ' ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ನೀನಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆತ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇದು ನಟಿ ನೀನಾಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು..
ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಹುಚ್ಚು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 'ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ' ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀನಾಳ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುಜೋಯ್ ಮಿತ್ರಾ, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಮಸಾಬಾ ತನ್ನ ಮಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರಿಂದ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ನವೆಂಬರ್ 2, 1989 ರಂದು, ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಸಾಬಾ ಗುಪ್ತಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಮಸಾಬಾ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್.