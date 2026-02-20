ಕಿರುತೆರೆ ಸುಂದರಿ ನೇಹಾ-ಚಂದನ್‌ ಗೌಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್‌ ಸಂಭ್ರಮ!..ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Actress neha chandan gowda: ಕಿರುತೆರೆಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನೇಹ ಗೌಡ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ನೇಹಾ ಗೌಡ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು..ಆದ್ರೀಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..
ನೇಹಾ ಗೌಡ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ..ನೇಹಾ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ರೆ ಸೋನುಗೌಡ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಅವರು ತಂದೆ . ತಂದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಇವರನ್ನು ಮೇಕಪ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೇ ಅವರನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದನ್ ಹಾಗೂ ನೇಹಾಗೌಡ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಆಡಿ ಬೆಳದು ಬಾಳಸಂಗಾತಿಗಳಾದ ಅಪರೂಪದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆ.. 2018ರಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ ಡೇ ದಿನವಾದ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ಚಂದನ್ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು,ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರೀಯ ಶೋ ಆದ ರಾಜ-ರಾಣಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ..
ಚಂದನ್ ಅವರು ರಾಜ-ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು..ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಚಂದನ್ ಅವರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಚಂದನ್ ಅವರನ್ನ ‘ಅಂತರಪಟ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ನೇಹಾ ಗೌಡ ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ನೇಹಾ ದಂಪತಿ ಸೋನು ಗೌಡ ಮಗಳು ಶಾರದ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಕಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ..ಮಗಳು ಶಾರದ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕೇರಳ ಪ್ರಾವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನೇಹಾ, ಸೋನು ಸವಿ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.