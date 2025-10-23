ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!

Nirosha remuneration: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
Nirosha remuneration: ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅಯ್ಯನಾರ್ ಧುನಿ, ಮಹಾನತಿ, ಅನ್ಬುತನ್ ಕಣ್ಮಣಿ, ಸಿರಕಾಡಿಕ ಆಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಪಾಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್' ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ.
'ಪಾಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್' ಧಾರಾವಾಹಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು 'ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಫಾದರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮುತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಡು ಮತ್ತು 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಿರೋಷಾ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರೋಷಾಗೆ ಗೋಮತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗದಷ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರೋಷಾ ಅನೇಕ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅತ್ತೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರೋಷಾ ಪಡೆಯುವ ದೈನಂದಿನ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
'ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ 2' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರೋಷಾ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.