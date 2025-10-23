English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!

Nirosha remuneration: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 
 
1 /7

Nirosha remuneration: ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅಯ್ಯನಾರ್ ಧುನಿ, ಮಹಾನತಿ, ಅನ್ಬುತನ್ ಕಣ್ಮಣಿ, ಸಿರಕಾಡಿಕ ಆಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಪಾಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್' ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ.   

2 /7

'ಪಾಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್' ಧಾರಾವಾಹಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.  

3 /7

ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು 'ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಫಾದರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.   

4 /7

ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮುತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಡು ಮತ್ತು 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಿರೋಷಾ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

5 /7

ನಿರೋಷಾಗೆ ಗೋಮತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗದಷ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರೋಷಾ ಅನೇಕ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅತ್ತೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  

6 /7

ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರೋಷಾ ಪಡೆಯುವ ದೈನಂದಿನ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.  

7 /7

'ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ 2' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರೋಷಾ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Nirosha Salary pandian stores vijay tv serial ನಿರೋಷಾ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋಸ್ 2 ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರೋಷಾ ಸಂಭಾವನೆ

Next Gallery

ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನಿಂದ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಕಾಲ