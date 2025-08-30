Nivetha Thomas: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಿವೇತಾ ಥಾಮಸ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Nivetha Thomas: ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ನಿವೇತಾ ಥಾಮಸ್ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿವೇತಾ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು.
ನಿವೇತಾ ಥಾಮಸ್ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಜಂಟಲ್ಮನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ನಿನ್ನು ಕೋರಿ', 'ಜೈ ಲವ ಕುಸಾ', 'ಪ್ರೊಚೆವಾರೆವುರಾ', '118', 'ವಕೀಲ್ ಸಾಬ್' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಗ್ಲಾಮರ್ ತೋರಿಸದೆ, ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ '35 ಚಿನ್ನ ಕಥಾ ಕಾತು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು '35 ಚಿನ್ನ ಕಥಾ ಕತು' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ಕಥರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಖದರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿವೇತಾ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ನಿವೇತಾ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿವೇತಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೇತಾ ಈಗ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೇತಾ ಕಪ್ಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.