ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

actress Pavitra Lokesh: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಟಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟ ನರೇಶ್ ಪವಿತ್ರಾ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.ಇದೀಗ ಇವರ ಆಸ್ತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ..
ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಟಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನರೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜನರು ಈಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟ ನರೇಶ್ ಪವಿತ್ರಾ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಥೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಪವಿತ್ರಾ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನರೇಶ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು, ಅವರ ಮೂವರು ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪವಿತ್ರಾ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಿ ನರೇಶ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು..
ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಅವರು ಸುಮಾರು 70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನರೇಶ್ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ಒಡೆಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನರೇಶ್ ಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿಗಳ ಒಡೆಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನರೇಶ್ ಅವರ ವಿವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಕೂಡ ನರೇಶ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ, ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.. ನರೇಶ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು... ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದಾಗ್ಯೂ, ನರೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೋಹನಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.