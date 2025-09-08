English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಖ್ಯಾತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ?

Pooja Hegde Marriage: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..   
 
1 /6

ಮೊಹೆಂಜೊ ದಾರೋ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ. ಪೂಜಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

2 /6

ಆದರೆ, ಈಗ ನಟಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು..   

3 /6

ಆದರೆ ನಟಿ ಪೂಜಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, "ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.. ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರ್ಹಾದ್ ಸಾಮ್ಜಿ ಅವರ ಕಿಸಿ ಕಾ ಭಾಯ್ ಕಿಸಿ ಕಿ ಜಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

4 /6

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶೆಹನಾಜ್ ಗಿಲ್, ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್, ಜಸ್ಸಿ ಗಿಲ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಿಗಮ್, ವಿನಾಲಿ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಮತ್ತು ವಿಜೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಟಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸರ್ಕಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ವರುಣ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.  

5 /6

ಪೂಜಾ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಗುಂಟೂರು ಕರಮ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಪೂಜಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಇದರ ನಡುವೆವೂ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.   

6 /6

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಬೀಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ 4 ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪೋಟೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

POOJA HEGDE Pooja Hegde Cricketer Pooja Hegde Marriage Pooja Hegde Rumours Parineeti chopra wedding Pooja Hegde wedding pooja hegde age Pooja Hegde movies pooja hegde Husband name pooja hegde movie list pooja hegde family pooja hegde biography pooja hegde instagram pooja hegde bikini pics pooja hegde hot pics pooja hegde images pooja hegde net worth pooja hegde brands pooja hegde birthday ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತೆಲುಗು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ಕಸ್ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಭಿ ಈದ್ ಕಭಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಿಕಿನಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಟ್ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ Bollywood news Bollywood Latest news

Next Gallery

ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿತು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ : ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಏರಿಕೆ