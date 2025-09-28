English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

19-20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು! ಅಸಹ್ಯಕರ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Actress cyber crime : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಹೇಳಿದ ಆ ವಿಚಾರವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.
ಮರಾಠಿ ಸಿನಿರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಪ್ರಜಕ್ತಾ ಮಾಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಜಕ್ತಾ, ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಚಿ ಹಾಸ್ಯ ಜಾತ್ರಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'MHJ ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ಡ್' ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಲವಾರು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು.

ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಜಕ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಡೆದ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. 

ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಸುಮಾರು 19-20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಜಕ್ತ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬರಲು ಹೇಳಿದ್ದು..

ಹೌದು.. ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಚೇರಿ ಬಂದ ಪ್ರಜಕ್ತ ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕಾದಿತ್ತು. ಆ ಹುಡುಗ ನಟಿಯ ಕೆಟ್ಟ ವೀಡಿಯೊಗಳಿರುವ ಪೇಜ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಫೊಟೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕುರಿತು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ "ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ" ಅದಿಕ್ಕೆ ಅಪ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನಂತೆ.   

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ಹುಡುಗ ಪ್ರಜಕ್ತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಪಡೆಯಲು ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯ ಫೊಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ "ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಾಟಿಯೇಟು ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಅಂತ ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವದ ನಂತರ, ಪ್ರಜಕ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

