ಚಂದನವನದ ಚೆಂದದ ಚೆಲುವೆ ಪ್ರೇಮಾ ಮದುವೆ? ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ತಾರಾ..

Actress Prema: ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಾರಾ ಪ್ರೇಮಾ ಮದುವೆಯ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ..
ಚೆಂದನವನದ ಚೆಂದದ ಚೆಲುವೆ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 49 ವರ್ಷ.. ಸದ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವ ನಟಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಭಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ 2016ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು..
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವರು ಮರು ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ.. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ..
ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ತಾರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಾರಾ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇದು ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.. ಮದುವೆ ದಿನ ಹಾಕಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಿಂಟ್ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ʼವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ.. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ.. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿಯೇ ತಿರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ.. ಮದುವೆಯೇ ಜೀವನವಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬದುಕಿದೆ.. ವಿಶ್ವ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ..ʼ ಎಂದಿದ್ದರು...
ಇದಲ್ಲದೇ.. ʼಮದುವೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಆತುರದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತೆ.. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಮೀಟ್ಮೆಂಟ್.. ಜವಾಬ್ದಾರಿ.. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದ್ದೇ ತಪ್ಪಂತಲ್ಲ.. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ.. ಸುಮ್ಮನೇ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಇನ್ನು ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ 18ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಓಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರೇಮಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..