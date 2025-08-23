ʼನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ದೇಹದ ಆ ಭಾಗ ಮುಟ್ಟಿದ.. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲೂ ಮುಜುಗರವಾಯ್ತುʼ.. ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Actress Priya Bapat: ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪತ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪತ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪತ್, 'ಹಾಟರ್ಫ್ಲೈ' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ʼನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋದನು."
ʼಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ಆ ಘಟನೆ ಎಷ್ಟು ಹಠಾತ್ತನೆ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದರೆ, ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು..
ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪತ್ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವಳ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಳ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ತಂದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಿಂದ ನಡೆದ ಘಟನೆ ವಿವರಿಸಿದರು..
ʼಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರವೂ ನನಗೆ ಕೋಪವಿದೆ.. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನೊಳಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆʼ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪತ್ ಅವರ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ಅಂಧೇರಾ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲದೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ನಟ ಉಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಬಿನ್ ಲಗ್ನಾಚಿ ಗೋಶ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.