ಅಪ್ಪಾ ಅಂದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌, 10 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಮಗಳು, 20ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ.! ಇದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ

Actress lifestyle : ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಒಂದು ಸಂಚಲನ. ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಸಿನಿರಸಿಕರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇವರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ..
ಹೌದು.. ನಟಿ ರಾಶಿಯವರು 1988 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ರಾವ್ ಗಾರಿ ಇಲ್ಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷ. ನಂತರ ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಶುಕ್ಲಕು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ, ರಾಶಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ 'ಗೋಕುಲಮ್ಲೋ ಸೀತಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮುತ್ಯಾಲ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು..
ಪೆಲ್ಲಿ ಪಂದಿರಿ, ಮನಸಿಚ್ಚಿ ಚುಡು, ಪ್ರೇಯಸಿ ರಾವೆ... ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮೆರೆದರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸೋಲು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ರಾಶಿ ನಿತ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ರಾಶಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಜಾನಕಿ ಕಲ್ಗನಲೆಡು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರದೀಪ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 2017 ರ 'ಲಂಕಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ರಾಶಿ.. ಈ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನ ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ರಾಜಶೇಖರ್.. ಹೌದು.. 1989 ರ ಮಮತಾಲ ಕೋವೆಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ.
ಆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 1999 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ 20 ವರ್ಷ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾದರು.