ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನಾನು ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ

Actress Raasi : ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಒಬ್ಬರು. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ರಾಶಿ ಕನ್ನಡದ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ನಂತರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸ್ನೇಹ, ಜಮಿನ್ದಾರು, ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಿತಿಸುವೆ, ರಾಜ ನರಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ನಿಜಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಾಳಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಇದೀಗ ಇರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆರತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೂ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಸಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಂಗಸ್ಥಳಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೊದಲು ರಂಗಮ್ಮತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಜನರು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಶಿ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನು 2004 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧನರಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನಿಜಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೇಜ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ದಿನ, ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಆ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು. ನಾನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ.
ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೇಜ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ? ನಾನು ತೇಜ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.