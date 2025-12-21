ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ : ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ

Actress Radhika Apte: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ..
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನಕಂತೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ..
ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದು 20 ವರ್ಷವಾದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಆ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅನುಭವಗಳು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು.. ʼದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ನಡೆಯುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದೆ.. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ..ʼ
ʼಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಧರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆ.. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೇ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ.. ಹಾರ್ಟ್ಬೀಟ್ ಜೋರಾಗುತ್ತೆ..ʼ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು..
ʼಕೇವಲ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ನಿಜಸ್ವರೂಪಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಚಲನವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆʼ.. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ..
ಇನ್ನು ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಬ ಏಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತನಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.