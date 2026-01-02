2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ! ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ..

Famous Actress: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು 2000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರು ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ನಟಿ ರಂಭಾ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ಸರ್ಗಮ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತರುವಾಯ, ಅವರು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು.
1993 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಭು ನಟಿಸಿದ ಉಳವನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಉಲ್ಲತೈ ಅಲಿತಾ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.
ಅದರಲ್ಲೂ ನಟ ಕಾರ್ತಿ ನಟಿಸಿದ ಉಲ್ಲತೈ ಅಲ್ಲೀತಾ ಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೈಲಾ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಹಾಡು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ನಟಿ ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..
2010 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಪೆನ್ ಸಿಂಗಂನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಕೆನಡಾದ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಂತರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಲೈಪುಲಿ ಥಾನು ರಂಭಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಂಭಾ ಅವರ ಪತಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ರಂಭಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಂಭಾ ಅವರ ಪತಿ ಒಟ್ಟು 5 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ರಂಭಾ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.