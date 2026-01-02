English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ! ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ..

2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ! ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ..

Famous Actress: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು 2000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರು ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. 
 
1 /6

ನಟಿ ರಂಭಾ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ಸರ್ಗಮ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತರುವಾಯ, ಅವರು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು.   

2 /6

1993 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಭು ನಟಿಸಿದ ಉಳವನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಉಲ್ಲತೈ ಅಲಿತಾ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. 

3 /6

ಅದರಲ್ಲೂ ನಟ ಕಾರ್ತಿ ನಟಿಸಿದ ಉಲ್ಲತೈ ಅಲ್ಲೀತಾ ಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೈಲಾ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಹಾಡು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ನಟಿ ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..     

4 /6

2010 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಪೆನ್ ಸಿಂಗಂನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಕೆನಡಾದ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಂತರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ..   

5 /6

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಲೈಪುಲಿ ಥಾನು ರಂಭಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಂಭಾ ಅವರ ಪತಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ರಂಭಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.    

6 /6

ರಂಭಾ ಅವರ ಪತಿ ಒಟ್ಟು 5 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ರಂಭಾ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.     

cinema Actress Rambha Rambha Movies actress rambha net worth Rambha assets worth 2000 crores Rambha business richest actress in tamil cinema Rambha income sources Rambha business investments Rambha companies list Rambha net worth in rupees Rambha assets and properties details ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ರಂಭಾ ರಂಭಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ನಟಿ ರಂಭಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ರಂಭಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 2000 ಕೋಟಿ ರಂಭಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ರಂಭಾ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ರಂಭಾ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ರಂಭಾ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಭಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ರಂಭಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು

Next Gallery

ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ 5 ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.! ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ