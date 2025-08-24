ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಿಂದ ಆಘಾತ.. ಖಿನ್ನತೆ! ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ʻಈʼ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟಿ

Actress Ratan Rajput: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊರೆದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Actress Ratan Rajput: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಅನೇಕ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ರತನ್ ರಜಪೂತ್ ಒಬ್ಬರು.
ರತನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. 'ಅಗಲೇ ಜನಮ್ ಮೋಹೆ ಬಿಟಿಯಾ ಹಿ ಕಿಜೋ' ಎಂಬ ಬಿರುದಿನಿಂದ ರತನ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲದೆ, ರತನ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರತನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷಿ ಮಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ 2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ, ರತನ್ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರತನ್, ತನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅವಳು ಮನೋವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯೂ ಹೋಗಿದ್ದಳು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಳು. ಈಗ ಅವಳು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.