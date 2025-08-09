ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ... 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?

Bigg Boss Contestant: ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ನ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಸೀಸನ್ 19 ಅನ್ನು ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ 6 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಆಫರ್ನ್ನು ಈಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಜೋರಾಗಿದೆ.
'ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಎಲ್ನಾಜ್ ನೊರೌಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತಂತೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ನಾಜ್ಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ನ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ನಾಜ್ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ನಾಜ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಎಲ್ನಾಜ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಾದ 'ಮಸ್ತಿ 4' ಮತ್ತು 'ಹೋಟೆಲ್ ಟೆಹ್ರಾನ್' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.