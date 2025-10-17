Famous Actress: ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವೋ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.. ಹಾಗೇಯೇ ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಟಿ ಸಿನಿಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳಿದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಯಾವ ಸುಖವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ನಟಿ?
ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವೋ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ನಟಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. ಈ ನಟಿ 6 ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಮೊದಲಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ.. ವಿಚ್ಛೇದನ.. ಆದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಿದ ಈ ನಟಿಗೆ 71 ವರ್ಷ..
ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸಿಳ್ಳೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾರುಹೋಗದವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ... ಅವರೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾ.
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರೇಖಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಂದರೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತೆ.. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿತ್ತು..
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ರೇಖಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ನಟ ಅಲ್ಲ. ರೇಖಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಜೀತೇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಟಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಅದರ ನಂತರ, ನಟ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ರೇಖಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಕಿರಣ್ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ. 50 ರಿಂದ 80 ರ ದಶಕದವರೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ ಖ್ಯಾತ ಖಳನಟ ಜೀವನ್ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ನಟ ಕಿರಣ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಜರಾತಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರ ನಂತರ ರೇಖಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಿಮಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಅವರು ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು..
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ರೇಖಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ದೋ ಆಂಜನೇಯ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ರೇಖಾ ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಮಿತಾಬ್-ರೇಖಾ ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗಳ ನಂತರ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ರೇಖಾ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಮಿತಾಬ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅಮಿತಾಭ್, ರೇಖಾ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಸಿಲ್ಸಿಲಾ’ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಮೇಲಾಗಿ ರೇಖಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ರೇಖಾ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..‘ಜಮೀನ್ ಔಸ್ಮಾನ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು..